Народный праздник 30 декабря известен под названиями Анисьин день, Анисья Желудочница, Данилов день, Даниил Зимоуказчик.

Наши предки 30 декабря готовили богатый стол с мясными блюдами и приглашали гостей. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено и что нужно сделать для счастливой судьбы.

Что отмечаем 30 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят мученицу Анисию и преподобную Феодору Кесарийскую. По старому календарю чествуют библейского пророка Даниила. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 30 декабря отмечают христиане.

У наших предков в этот день продолжались Рождественские святки - период гуляний, веселья и семейных посиделок. Люди ходили в гости к родным, обменивались подарками и угощениями. Дети колядовали, а молодые девушки занимались гаданиями.

Видео дня

В праздник сегодня принято резать домашний скот и птицу на Щедрый вечер. Из мяса готовили колбасы, холодец, вареники, голубцы. По внутренностям гадали о том, какой будет зима - если много жира, то ждали морозов.

Хорошей для здоровья приметой сегодня считается съесть мясное блюдо - тогда в следующем году болеть не будете. А на ужин желательно поставить как можно больше видов мяса.

Украинская молодежь 30 декабря учила щедривки, а также готовила костюмы Меланки, Василия и Козы на завтрашний вечер. Хозяйки убирали дом и замачивали пшеницу на щедрую кутью.

Кто родился 30 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня по характеру работящие, заботливые, упорные. Никогда не опускают руки даже в самых трудных ситуациях. Высоко ценят семью и способны на всё ради близких. Терпеливые и дисциплинированные, хорошо распоряжаются деньгами.

Что нельзя делать 30 декабря

Не стот доверять незнакомцам, делиться с ними личной информацией и рассказывать о своих секретах.

Плохой приметой считается шить и прясть сегодня.

Если приснился кошмар - не игнорируйте его. Во сне может скрываться предупреждение или важное послание.

В праздник 30 декабря нельзя переедать и пить спиртное.

Вас также могут заинтересовать новости: