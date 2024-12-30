Наши предки 30 декабря готовили богатый стол с мясными блюдами и приглашали гостей. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено и что нужно сделать для счастливой судьбы.
Что отмечаем 30 декабря - праздник в Украине
По новому стилю верующие чтят мученицу Анисию и преподобную Феодору Кесарийскую. По старому календарю чествуют библейского пророка Даниила. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 30 декабря отмечают христиане.
У наших предков в этот день продолжались Рождественские святки - период гуляний, веселья и семейных посиделок. Люди ходили в гости к родным, обменивались подарками и угощениями. Дети колядовали, а молодые девушки занимались гаданиями.
В праздник сегодня принято резать домашний скот и птицу на Щедрый вечер. Из мяса готовили колбасы, холодец, вареники, голубцы. По внутренностям гадали о том, какой будет зима - если много жира, то ждали морозов.
Хорошей для здоровья приметой сегодня считается съесть мясное блюдо - тогда в следующем году болеть не будете. А на ужин желательно поставить как можно больше видов мяса.
Украинская молодежь 30 декабря учила щедривки, а также готовила костюмы Меланки, Василия и Козы на завтрашний вечер. Хозяйки убирали дом и замачивали пшеницу на щедрую кутью.
Кто родился 30 декабря - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня по характеру работящие, заботливые, упорные. Никогда не опускают руки даже в самых трудных ситуациях. Высоко ценят семью и способны на всё ради близких. Терпеливые и дисциплинированные, хорошо распоряжаются деньгами.
Что нельзя делать 30 декабря
Не стот доверять незнакомцам, делиться с ними личной информацией и рассказывать о своих секретах.
Плохой приметой считается шить и прясть сегодня.
Если приснился кошмар - не игнорируйте его. Во сне может скрываться предупреждение или важное послание.
В праздник 30 декабря нельзя переедать и пить спиртное.