Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

19 октября по новому церковному календарю вспоминают пророка Иоиля, а также святого мученика Уара и семь учителей. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - в материале.

19 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

19 октября (1 ноября по юлианскому календарю) - день памяти пророка Иоиля, святого мученика Уара и с ним семи учителей христианских, а также блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна.

О жизни пророка Иоиля известно немного. Иоиль жил в V веке до н. э., в Иудее. По преданию, Иоиль - первый библейский пророк, который оставил записи своих проповедей.

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В книге пророчеств, написанной Иоилем, описываются бедствия, которые постигнут Израиль: неурожай, нашествие саранчи, голод. Пророк призывает обратиться к Богу и помолиться о помощи - и тогда жители получат благоденствие. Речь идет не только о благах, но и о том, что Бог пошлет своего Сына Единородного. Также пророк Иоиль предсказал сошествие Святого Духа - это произошло в день Пятидесятницы (Троицы), тогда апостолы, получив дар, отправились проповедовать в разные уголки мира.

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Святой мученик Уар жил в III-IV веках, в Египте. Сам он был военачальником и тайно исповедовал христианскую веру - это были времена гонений на христиан. Пользуясь своим положением, он каждую ночь шел в тюрьму и относил узникам-христианам пищу, перевязывал им раны. Как-то он всю ночь беседовал с семью христианскими учителями-заключенными. Утром, вместе со всеми, он пошел на казнь и объявил о своей вере. Наместник приказал пытать военачальника и в конце концов он умер. Вдова Клеопатра забрала его тело и тайно вывезла в Палестину, где похоронила в гробнице своих предков, а позже построила храм в честь мученика. Святому вдова молилась о здоровье сына Иоанна, но юноша вскоре умер. Она стала просить святого о воскрешении сына, но явившиеся ей Уар и Иоанн успокоили вдову - она поняла, что Бог взял его в свое небесное воинство. Вдова раздала свое имущество и 7 лет до смерти жила при храме. Каждое воскресенье ей во сне являлись мученик Уар и ее сын, по поверьям, Уар молился о прощении грехов родственников Клеопатры (которые, возможно, были некрещенными), в гробнице с которыми был похоронен.

Память мученика Уара, семи христианских учителей, вдовы Клеопатры и ее сына празднуют в один день.

Праздник 19 октября по старому стилю - день памяти святого апостола Фомы. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 6 октября.

Приметы на 19 октября

По приметам дня судят о погоде и когда наступит настоящая зима:

нет ветра - жди похолодания;

дым стелится по земле - к ненастью;

красный закат - к ухудшению погоды;

снег выпал - через 40 дней его будет много.

В народном календаре 19 октября - праздник Проводы осени, Иванов день - в честь памяти Иоанна Кронштадтского.

Что нельзя делать 19 октября

Что сегодня нельзя делать:

вступать в конфликты - любая ссора может закончиться драмой;

оставлять сушиться вещи в ночь на 19 октября - чтоб нечисть не вселилась;

убивать пауков - по поверью, в этот день в них вселяются души умерших предков;

держать открытыми двери и окна - чтоб не впустить беду в дом.

В этот день ни в коем случае нельзя отказывать в подаянии и милостыне - считается, что через нищих обращается покойная родня. Дашь копейку - разбогатеешь на рубль.

Что можно делать 19 октября

К святому Уару обращаются в случае непоправимого горя - ему молятся за самоубийц и тех, кто умер некрещеным.

В старину 19 октября резали кур и готовили всевозможные блюда с курицей. Хорошо сегодня приготовить курник - круглый пирог из слоеного или дрожжевого теста с куриным мясом, или жареную курицу, куриный бульон. Считается, что нужно досыта накормить семью - тогда весь год сложится удачно, а чем больше птиц накормишь - тем больше счастья придет в дом. С этого дня готовились к наступлению настоящих морозов.

19 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Николай, Иван, Михаил, Дмитрий, Павел, Феликс, Сергей, Леонид.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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