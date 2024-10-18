Димитриевская родительская суббота отмечается накануне дня памяти Дмитрия Солунского, дата которого в новом церковном календаре поменялась.

Димитриевская родительская суббота - последний поминальный день в церковном календаре. В эту дату в церкви поминают не только близких умерших, но и всех, кто погиб за родную землю. Когда в этом году будет Димитриевская родительская суббота, как поминать ушедших и что запрещено в этот день.

Когда Дмитриевская родительская суббота в 2024 году

У Димитриевской субботы нет постоянной даты - ее отмечают в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского. Ранее его память совершалась 8 ноября, но после перехода Православной церкви Украины на новый календарь дата сдвинулась на 13 дней раньше. Сейчас день памяти Дмитрия Солунского - 26 октября.

Димитриевская родительская суббота в 2024 году по новому стилю будет 19 октября, по старому стилю - 2 ноября.

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Святой Димитрий Солунский при жизни был римским воином, но открыто проповедовал христианскую веру, за что и был казнен. Поэтому Димитрия всегда связывали с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества, а в Димитриевскую родительскую субботу стали поминать не только умерших близких, но и всех людей, когда-либо погибших за родную землю.

Димитриевская родительская суббота - чем поминать, что нести в церковь

Димитриевская суббота - одна из семи поминальных суббот в церковном календаре. Кроме них, есть и другие дни, которые не занесены в календарь - ранее мы рассказывали, когда отмечают поминальные дни в 2024 году.

В поминальную субботу принято молиться за умерших - не все из них успевают отмолить грехи при жизни, а поэтому молитвы живых помогают им облегчить участь.

В родительскую субботу в храмах проходят поминальные литургии и панихиды, панихиду проводят и накануне в пятницу. Верующие идут помолиться в церковь, те, у кого нет такой возможности, могут помолиться за умерших дома.

В церковь с собой несут "панихидки" - поминальные постные продукты:

хлеб;

сахар;

растительное масло;

воду;

конфеты, фрукты.

Можно принести и другие продукты, но обязательно постные.

После церкви принято идти на кладбище, чтобы убрать могилки и помолиться. Устраивают в эти дни и поминальные обеды - на стол ставят кутью, пекут пирожки, готовят любимые блюда умерших.

Что нельзя делать в Димитриевскую родительскую субботу

Существует мнение, что нельзя поминать некрещенных людей или же тех, кто отрицал Бога. Но Церковь говорит, что молиться нужно за всех, кто не делал этого сам - именно благодаря молитвам живых прощаются грехи умерших.

Но есть в поминальной день и ряд запретов:

нельзя плохо говорить об умерших, побиваться;

следует избегать веселья, устраивать праздники;

запрещено поминать алкоголем;

нельзя ругаться и выяснять отношения.

Церковь также не одобряет оставлять еду, а тем более спиртное на могилках - лучше принесенное печенье и конфеты отдать другим посетителям кладбища.

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