Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

15 декабря по новому церковному календарю вспоминают святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского. В народном календаре - Стефанов день. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 15 декабря по старому стилю - рассказываем в материале.

15 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

15 декабря (28 декабря по старому стилю) - день памяти святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского.

Святитель Стефан родился в конце VII века, в Каппадокии. Воспитывали его в христианских традициях, и с 15 лет он учился в Константинополе. Мальчик имел незаурядные способности, и вскоре о нем узнал Константинопольский патриарх Герман. Он познакомился со Стефаном и оставил его при себе. Несколько лет провел Стефан, служа церкви, а затем принял постриг и ушел в монастырь, а оттуда - в неведомые места, искать уединения.

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Где-то в это время в Суроже (ныне это г. Судак в Крыму, Украина) умер епископ. Жители города приехали в Константинополь - просить назначить нового архипастыря. Патриарх Герман не мог избрать достойного, и тогда по преданию ему во время молитвы явился ангел и указал на Стефана. Стефана рукоположили в епископы, и он уехал в свою епархию.

Когда на византийский престол взошел император-иконоборец Лев Исавр, то сместил патриарха Германа. Тогда святитель Стефан приехал в Константинополь и обличил императора в иконоборстве. Святителя не удалось склонить к иконоборческой ереси, поэтому его за­клю­чили в темницу в Кон­стан­ти­но­по­ле. Вышел оттуда исповедник после смерти императора. В глу­бо­кой ста­ро­сти Стефан вер­нул­ся в Су­рож, где и умер 15 декабря, но точный год смерти неизвестен. Вскоре после его смерти произошло чудо: еще при жизни Стефан всячески помогал слепому от рождения Ефрему в Суроже. Когда святой умер, Ефрем очень горевал и попросил отвести его поклониться мощам. Как только он припал к ним, то сразу прозрел.

Святой Стефан является покровителем города Судак.

Праздник 15 декабря по старому стилю - день памяти святого Аввакума, одного из 12 малых пророков. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 2 декабря.

О чем говорят приметы на 15 декабря

По приметам дня можно узнать о погоде в ближайшее время, весне и урожае:

выпало много снега - будет хороший урожай зерновых и травы;

снежные узоры на окнах с утра - к ранней и теплой весне;

вороны кружат над домами - к непогоде;

кошка спит целый день - зима будет суровой и морозной.

В народном календаре 15 декабря - праздник Стефанов день. В старину в это время было очень холодно, поэтому говорили: "Студено на Стефана так, что птицы на лету замерзают".

Что нельзя делать 15 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

злиться на кого-либо, сквернословить и ругаться;

устраивать пышные застолья, нарушать другие правила поста;

охотиться или ловить рыбу.

По народным приметам в этот день не следует жаловаться на холодную погоду - считается, что тогда здоровье будет слабым. Чтобы укрепить его, нужно, наоборот, сохранять бодрость и хорошее настроение.

Что можно делать 15 декабря

У святого Стефана просят крепкого здоровья и исцеления от недугов, а также молятся об укреплении веры.

В этот день принято давать милостыню, можно отдать нуждающимся теплую одежду, также хорошо сделать кормушки для птиц и подкармливать их в течение зимы - это привлечет удачу в новом году.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день полагается сухоядение. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

На Стефана проводили особый обряд: чтобы помочь солнцу стать сильнее и отогнать нечисть, выходили утром из дома и бросали в снег горячие угли, приговаривая: "С крыльца сойди, золотое уголье по двору покати".

15 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Василий, Иларион, Степан, Павел.

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