Народный праздник 15 декабря известен под названиями Стефанов день, День Аввакума.

15 декабря издавна считается счастливой датой для детей и молодежи. Мы рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено и что нужно сделать сегодня.

Что отмечаем 15 декабря - праздник в Украине

На официальном уровне сегодня отмечается День работников суда.

По новому стилю православные верующие чествуют священномученика Елевферия, преподобного Павла Латрийского и Крымских святых. По старому календарю чтят пророка Аввакума и преподобного Афанасия Киево-Печерского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 15 декабря отмечают христиане.

Видео дня

Издавна праздник сегодня считается удачным для детей. Молодые люди проводили день в зимних играх - катались на санях, играли в снежки, строили снеговиков. Люди верили, что такие забавы закаляют детский иммунитет.

15 декабря - удачная дата для любого лечения, оздоровления, медицинских операций. У беременных легко пройдут роды, а больные люди быстро вылечатся. Согласно приметам, сегодня перед сном для крепкого здоровья нужно проветрить комнату.

Крестьяне в эту дату занимались уборкой, ремонтом, наведением порядка в погребах. Женщины квасили капусту и солили огурцы. Молодые девушки готовились к святкам.

Кто родился 15 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня жизнерадостные, оптимистичные, активные. Имеют много увлечений и стараются жить на полную. Требовательны к себе и стремятся к саморазвитию. С ними не бывает скучно.

Что нельзя делать 15 декабря

Строго запрещено участвовать в конфликтах, выяснять отношения и вспоминать забытые обиды.

Нежелательно в этот день ходить в гости, особенно к незнакомцам.

В праздник 15 декабря тестям и свекровям нельзя критиковать супругов.

Неудачная дата для свадьбы.

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