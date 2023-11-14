Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

15 ноября, в день начала Рождественского поста по новому церковному календарю, вспоминают трех святых Гурия, Самона и Авива, а также Паисия Величковского. В народном календаре - Гурьев день. Кого почитают 15 ноября по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы этого дня - рассказываем в материале.

15 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

Гурий, Самон и Авива жили в III-IV веках. Гурий и Самон жили в Эдессе и, будучи христианами, попали под гонения императора Диоклетиана. Мужчины сбежали из города, но их вскоре нашли и бросили в тюрьму. Гурия и Самона пытались угрозами и пытками заставить отказаться от веры, но, увы, все было зря. Несколько лет мученики провели в тюрьме, а после их казнили.

Авив бы диаконом и его арестовали по приказу императора Лициния. Диакона пытались заставить отречься от Христа и вернуться в язычество, но он отказывался. Тогда его решили сжечь заживо, но огонь не тронул тела мученика. Однако Авив умер. Его похоронили в той же гробнице, что и Гурия с Самоном.

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Святой Паисий (его имя в миру Петр Величковский), родился в Полтаве, в 1722 году. Он был родом из семьи потомственных священников, рано остался без отца. В 13 лет мальчик поступил в Киевскую духовную академию, проучился там три года, а затем вернулся домой и сообщал матери, что хочет оставить учебу и уйти в монастырь.

Петр пошел в Любечский монастырь, где переписывал книги, но пробыл в монастыре недолго. Духовная жизнь на то время переживала кризис, и представления Петра о истинном подвижничестве не совпадали с тем, что он видел в реальности. Поэтому он стал странствующим монахом - переходил из обители в обитель. В 1746 году Петр посетил Афон, там же, в 1758 году, принял монашеский постриг и рукоположение в священники с именем Паисий. На Афоне преподобный стал переводить древнее святоотеческое наследие с греческого на церковнославянский язык, а вскоре вокруг него собрались братья, которые собирали писания святых отцов и переписывали их.

На Афоне Паисий прожил 17 лет, а после притеснения Афона мусульманами уехал в Молдавию и поселился в пустующем Драгомирском монастыре, где установил строгий порядок и много трудился. Братия монастыря читала и переводила творения святых отцов. Спустя время Паисий перешел в Нямецкий монастырь, где и провел последние 15 лет жизни. Мощи святого хранятся в приднестровском Ново-Нямецком монастыре.

Переводы Паисия с греческого на церковнославянский язык - сборник "Добротолюбие", сочинения преподобного Исаака Сирина, Феодора Студита, преподобных Варсонофия и Иоанна, святителя Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника и другие - долгое время были единственными.

Праздник 15 ноября по старому стилю - день памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними семи тысяч мучеников. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 2 ноября

Приметы на 15 ноября

По приметам дня смотрели, какой будут зима и погода:

утром небо ясное - будут заморозки;

снег выпал в этот день - не растает до весны, а зима будет суровой;

день выдался теплый - зима будет нескоро;

снегири кричат - скоро похолодает.

В народном календаре 15 ноября - праздник Гурьев день. Считалось, что Гурий в этот день выезжает на дорогу на лошади и несет тепло - мороз и холода отступают до Святок.

Что нельзя делать 15 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

отказывать в помощи - того, кто не поможет нуждающемуся, может постичь такая же участь;

сплетничать;

ссориться, особенно супругам - можно обречь семью на вечный разлад;

жаловаться на судьбу;

устраивать шумные застолья;

тем, кто придерживается поста, есть яйца, мясные и молочные продукты, а также растительное масло (его нельзя употреблять в понедельник, среду и птяницу).

По народным приметам в этот день нельзя скупиться и жадничать - деньги покинут таких людей.

Что можно делать 15 ноября

В первый день Рождественского поста хорошо пойти в церковь.

Святые Гурий, Самон и Авива считаются покровителями семей, у них просят помочь наладить отношения в семье и найти свою половинку. У Гурия просят избавить от зубной боли.

В этот день традиционно подавали бедным и кормили голодных, также было принято раздавать старую одежду.

15 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Никита, Николай, Самсон, Дмитрий, Петр, Григорий.

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