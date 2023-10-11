Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

12 октября по новому церковному календарю вспоминают трех святых мучеников - Прова, Тараха и Андроника. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

12 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

12 октября (25 октября по юлианскому календарю) - день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских, которые погибли за веру.

Пров, Тарах и Андроник жили в IV веке, во времена правления римского императора Диоклетиана, в Тарсе Киликийском (сейчас это город в Турции).

Видео дня

Мужчины были христианами и их привели на суд к правителю области - тот предложил им принести жертву языческим богам. Все трое отказались это делать и не оставили веру в Христа. Их подвергли пыткам и бросили в темницу, а затем еще долго допрашивали и истязали. Когда судья понял, что ничего не действует, присудил бросить мужчин на съедение зверям. Но те не тронули святых. Тогда Прова, Тараха и Андроника казнили. Христиане тайно похоронили их.

Праздник 12 октября по старому стилю - день памяти преподобного Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 29 сентября.

Приметы на 12 октября

По приметам этого дня смотрят, какой будут осень, зим и даже урожай в следующем году:

гром в этот день - зимой будет много снега;

грибов много в лесу - снег еще нескоро выпадет;

туман выпал вечером - осень будет сухой и теплой;

небо в звездах - в следующем году будет богатый урожай.

В народном календаре 12 октября - праздник Андрон Звездочет. Прозвали его так, потому что в этот день до полуночи наблюдали за звездами: по ним судили о погоде, урожае и судьбе.

Что нельзя делать 12 октября

Что сегодня нельзя делать:

нецензурно выражаться, негативно мыслить и говорить о плохом;

ссориться - навлечешь на себя 100 бед;

обижать кого-либо - счастье навсегда потеряешь;

стирать, перетряхивать подушки и одеяла;

переставлять мебель, красить и белить, заниматься тяжелой физической работой - "накажете" себя еще более сложной и тяжелой работой.

Считается, что в этот день нельзя громко смеяться и на стук в дверь спрашивать: "Кто там?" - можно впустить в дом беду.

Что можно делать 12 октября

У святых мучеников просят помощи и заступничества перед Всевышним.

В этот день в старину до полуночи наблюдали за звездным небом. Яркие звезды предвещают морозы и богатый урожай в следующем году, тусклые - потепление, если звезды мигают - погода поменяется. Падающая звезда сулит ветер и засушливый год. 12 октября положено готовить кашу из зерна нового урожая.

12 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ян, Тарас, Остап, Николай, Макар, Иван, Денис, Богдан, Александр, Доминика.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: