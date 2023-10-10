11 октября по новому церковному календарю вспоминают апостола от 70-ти Филиппа, а также Феофана Исповедника. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.
- 11 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю
- Приметы на 11 октября
- Что нельзя делать 11 октября
- Что можно делать 11 октября
- 11 октября - именины сегодня
11 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю
11 октября (24 октября по юлианскому календарю) - день памяти апостола от 70-ти Филиппа, а также Феофана Исповедника, епископа Никейского.
Феофан был родом из Иерусалима, из семьи христиан. Его и старшего брата Феодора отдали на обучение в лавру святого Саввы, там они приняли монашеский постриг, а Феофан через несколько лет стал пресвитером лавры.
В те времена в стране началась иконоборческая борьба и патриарх иерусалимский отправил Феофана и Феодора в Константинополь - на защиту веры. Там братья попали в заточение и провели в нем 25 лет, где их мучили голодом и поддавали тяжелым испытаниям. Феодор так и умер в заточении, а Феофан дожил до окончания иконоборческой борьбы, вернулся и стал епископом Никейским. После себя святитель оставил большое наследие: около 150 канонов.
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Филипп был родом из Кесарии Палестинской. Он был женатым человеком и у него были четыре дочери. За благочестие святые апостолы поставили его диаконом в Иерусалимской церкви.
Когда в Самарии проповедовал Христос, Филипп отправился туда, Иисус сделал его одного из семидесяти апостолов. Там Филипп стал известен как чудотворец - лечил от недугов, прогонял бесов, давал советы и проповедовал. Языческий волхв Симон, известен также как чудотворец, однажды побывал на проповеди Филиппа и принял крещение.
Апостол Филипп жил в Самарии некоторое время, а потом отправился в Иерусалим, где его сделали епископом. Дожил святой до глубокой старости.
Праздник 11 октября по старому стилю - день памяти преподобного Харитона Исповедника. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 28 сентября.
Приметы на 11 октября
Приметы этого дня могут рассказать о том, какой будет зима и урожай в следующем году:
- листья падают тыльной стороной вверх - в следующем году будет богатый урожай;
- куры нахохлились - похолодает;
- ветер северный в этот день - зима будет холодная и снежная.
В народном календаре 11 октября - праздник Филиппова канитель. День так прозвали из-за того, что старались успеть многое сделать до того, как испортится погода и развезет дороги, в первую очередь - смолоть зерно на мельнице.
Что нельзя делать 11 октября
Что сегодня нельзя делать:
- лениться - безделье в этот день считается большим грехом, так как святой Филипп был большим тружеником;
- оставлять беспорядок в доме - в следующем году в грязи все деньги потеряешь;
- пользоваться острыми предметами - можно пораниться;
- переедать - можно "съесть" достаток и благополучие.
Также в этот день не стоит откладывать запланированные дела - позже их будет трудно или не удастся сделать.
Что можно делать 11 октября
Святому Феофану молятся о здоровье физическом и душевном, просят защиты от злых сил. К апостолу Филиппу обращаются в сложных ситуациях.
В старину 11 октября женщины традиционно вышивали и использовали для этого тонкую золотую нить, которую вытягивали из проволоки. Этот процесс был очень долгим и трудоемким, а сама нить назвалась канитель. Собственно, отсюда слово получило и свое переносное значение.
В этот день следует хорошо поработать, сделать уборку в доме - если не генеральную, то хотя бы поверхностную. Также нужно постараться к зиме обустроить свой быт и быт своих близких.
11 октября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Филипп, Анатолий, Макар, Иосиф, Антон, Исаакий, Александр, Лев, Зинаида, Виктория, Иларион.
Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.