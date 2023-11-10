Какой завтра праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

11 ноября по новому церковному календарю вспоминают преподобного Феодора Студита. Кого почитают в этот день по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы - в материале.

11 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

Феодор Студит родился в Константинополе. Он был родом из благородной и богатой семьи, воспитывался в христианских традициях и получил хорошее образование. Его отец оставил занимаемую высокую должность из-за иконоборческой ереси - родители раздали имущество и ушли в монастырь. Феодор же со временем стал очень известен: он участвовал в диспутах об иконопочитании и в совершенстве владел ораторским искусством, логикой и знал христианскую догматику, что приносило ему победу в этих диспутах.

Через несколько лет он принял монашество, а со временем стал игуменом Студийского монастыря (отсюда и пошло имя святого). За устав для Студийского монастыря, а также написанные каноны, преподобного Феодора назвали "пламенным учителем Церкви". Он пережил много ссылок: правители империи сменялись и святого то отправляли в ссылку (если империей правил иконоборец), то возвращали назад (если император почитал иконы). По преданию, преподобный Феодор Студит знал о своей смерти. Перед этим он созвал братию и завещал им хранить православие и почитать святые иконы.

Видео дня

Праздник 11 ноября по старому стилю - день памяти святой Анастасии Римляныни. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 29 октября.

Приметы на 11 ноября

Приметы дня говорят о том, какой будет погода в ближайшее время:

голуби воркуют - быть теплу;

вороны раскаркались - к похолоданию;

низкие облака и тучи - к морозу;

на деревьях иней - снега не будет;

дождь в этот день - через 10 дней будет потепление.

В народном календаре 11 ноября - праздник Федор Студит, считалось, что святой с этого дня начинает студить землю.

Что нельзя делать 11 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

грубить, ругаться, желать зла;

сплетничать и завидовать;

обижать животных;

переедать и долго спать.

Народные приметы в этот день не советуют свататься и играть свадьбу - считается, что молодые вскоре разбегутся.

Что можно делать 11 ноября

Преподобный Феодор при жизни прославился многими чудесами. Святому молятся от внезапных пожаров, нападения зверей, просят помощи при болезнях желудка и проблемах с органами дыхания.

В старину до этого времени старались закончить все сельхозработы в огороде - успеешь справиться, год будет урожайным. Хозяйки перебирали посуду и избавлялись от треснутых чашек и тарелок, иначе в доме не будет достатка.

11 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Виктор, Максим, Федор и Евгений.

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