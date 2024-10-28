Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 29 октября по новому и старому стилю, какие запреты дня, у кого именины.

29 октября по новому церковному календарю вспоминают святую Анастасию Римляныню. О традициях и приметах 29 октября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 29 октября по новому церковному календарю (11 ноября по старому) - день памяти великомученицы Анастасии Римляныни.

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Анастасия жила в Риме и была сиротой. Ее под свое покровительство взяла настоятельница женского монастыря, там девочка и росла. Во взрослом возрасте Анастасия стала очень красивой девушкой, к ней сватались многие богатые мужчины, но она твердо решила посвятить свою жизнь Богу и всем женихам отказывала.

На Анастасию донесли военачальнику Прову, который устраивал гонения на христиан. Когда девушку доставили к правителю, он сначала пытался лестью принудить ее отказаться от веры в Христа, но все оказалось безуспешно. Тогда святую казнили.

Какой церковный праздник 29 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти святого Лонгина Сотника и преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 29 октября

По приметам дня можно узнать, какой будет погода в ближайшее время:

иней на деревьях - к потеплению;

облака редкие - установится ясная и морозная погода;

ветер юго-западный - будет ненастье;

небо ночью ясное и звездное - с утра будет хорошая погода.

В народном календаре 29 октября - праздник Анастасия Овечница. Святую Анастасию считали заступницей овец, в старину в этот день заканчивали стричь овец и почитали пастухов.

Что нельзя делать сегодня, 29 октября

В церковный праздник 29 октября, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор, споров, сквернословия и сплетен, а также клеветы и осуждения, жадности и зависти, мести, отчаяния и лени. Не следует отказывать в помощи просящему.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит пускать в дом незнакомцев - можно потерять финансовое благополучие и спокойствие в семье, а также ругаться супругам - еще 40 дней не помирятся.

Что можно делать 29 октября

В православный праздник сегодня святой Анастасии молятся в первую очередь пастухи - считается, что она помогает уберечь стадо от болезней и хищников. Также просят у святой здоровья, укрепления веры в гонениях и плену, избавить от сомнений, тяжких воспоминаний, печалей и уныния.

В старину женщины в этот день готовили пироги из муки нового урожая, которыми угощали пастухов. Традиционным блюдом 29 октября считается овечий и козий сыр.

Кто отмечает день ангела 29 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Виктор, Кирилл, Николай, Кузьма, Иван, Евгений, Василий, Павел, Мария, Анастасия.

По старому стилю день ангела у Евгения, Алексея, Георгия, Леонтия, Терентия, Ивана, Кузьмы.

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