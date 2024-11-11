Народный праздник 11 ноября известен под названиями Федор Студит, Федор Мороз, Аврамий Овчар и Анастасия Овечница.

Наши предки 11 ноября занимались торговлей, вязали одежду и поздравляли пастухов. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы и почему сегодняшний день считается опасным.

Что отмечают 11 ноября - праздник в Украине

По новому стилю христиане чтят преподобного Феодора Студита, мучеников Викентия, Виктора и Мины. По старому стилю сегодня чествуют мученицу Анастасию Римскую, затворника Аврамия, преподобной Анны и ближней Марии.

Украинцы в этот день старались не ехать далеко от дома без большой необходимости. В лес, горы и дикие места не ходили, опасаясь агрессивных диких животных. А жители домов возле леса развешивали во дворе колокольчики, чтобы отпугивать волков.

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Сегодняшний день считается счастливым для торговли, бизнеса, финансовых дел. Удачными будут как покупки, так и продажи. Наши предки 11 ноября ходили на рынок за теплыми вещами, одеждой, мебелью. По примете, если купить что-то в дом, то вещь долго прослужит и принесет счастье.

В Киевской Руси праздник сегодня был посвящен пастухам. Их угощали пирогами и одаривали подарками в качестве благодарности за работу. Крестьяне в этот день заботились об овцах, стригли шерсть и покупали ягнят.

Девушки в день Анастасии занимались рукоделием - ткали полотна, вышивали рубашки и вязали из овечьей шерсти. Вечером подруги собирались большой компанией и гадали на суженых.

Кто родился 11 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня по характеру общительные, настойчивые, решительные. Они глубоко переживают все эмоции и хорошо понимают чувства других. Рожденные 11 ноября люди кажутся вспыльчивыми и обидчивыми, но они глубоко преданны близким.

Что нельзя делать 11 ноября

Неудачный день для свадьбы, сватовства, любовных дел.

Родителям нельзя оставлять ребенка одного.

Ругаться, конфликтовать, вспоминать старые обиды в праздник 11 ноября - к ухудшению отношений в будущем.

Не стоит сегодня много общаться с незнакомцами, приглашать их в гости и принимать подарки.

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