7 апреля - 97-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 268 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 7 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день здоровья, День легкого пива, Международный день бобра, День метрической системы, День рождения регби, Международный день «улиточной газеты», Международный день памяти о геноциде в Руанде.

Читайте такжеБлаговещение 2021: дата, как принято праздновать, приметы и запреты дняВ США - День ответственных женщин-предпринимателей, День книгомобиля, День благодарности парапрофессионалам, День пива, День надежды, День прогулки, День без домашнего труда, День кофейных кексов, «Сделай первый шаг», в Армении - День материнства и красоты, в Чехии - День просвещения, в Словении - День флага, в Руанде –

День памяти жертв геноцида, в Кыргызстане - День народной Апрельской революции, в Мозамбике - День женщин, в Иордании - День инженера, в Танзании - День шейха Абейд Амани Каруме.

Памятные даты 7 апреля, годовщины и события

В 1348 году в Праге был основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.

В 1795 году во Франции был принят закон, который ввел Метрическую систему. Он в том числе определил и единицы длины - метр и массы - килограмм. Позднее были изготовлены их платиновые прототипы. В 1799 году они были утверждены и переданы на хранение в Национальный архив Франции. Но подлинно международный характер система приобрела в 1875 году, когда 17 стран подписали Метрическую конвенцию, в которой Метрическая система мер была признана международной, также были утверждены прототипы метра и килограмма для всех стран. В последующие годы, в связи с развитием науки, техники и международных связей, возник целый ряд частных систем (производных от Метрической), охватывающих лишь отдельные направления. Поэтому в 1960 году на основе Метрической системы мер был создан и утвержден единый, охватывающий все области измерений, стандарт – «Международная система единиц (СИ)».

В 1827 году английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какими мы их знаем и сегодня.

В 1926 году произошло покушение британки Виолетты Гибсон на жизнь итальянского диктатора Бенито Муссолини, но пуля лишь задела его нос.

В 1927 году американский ученый Герберт Айвс провел первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние - из Нью-Джерси в Нью-Йорк, передав через сети изображение тогдашнего министра торговли Герберта Гувера, будущего президента США.

В 1957 году совершил завершающую поездку последний троллейбус Нью-Йорка.

В 1964 году IBM объявила о рождении легендарной System/360. Мейнфреймы этого типа будут долго лидировать на рынке и составлять основу компьютерного парка большинства стран мира.

В 1975 году в Париже прошел последний концерт Deep Purple с участием Ричи Блэкмора.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеМайские праздники 2021: как будут отдыхать украинцы в третий месяц весныПравославная церковь 7 апреля отмечают один из важнейших христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Название праздника - Благовещение - передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. В честь торжества позволяется сделать послабления в посте. В народе говорили - как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь. Еще Благовещение считается женским праздником. В этот день девушки и женщины шли в церковь и молились Пресвятой Богородице об удачном замужестве, счастливой судьбе, семейном согласии, здоровье детей и заступничестве в сложной ситуации.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя физически работать. Любое дело, начатое в этот праздник, ждет неизбежный провал.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная