Святвечер 2020: история праздника, традиции и приметы

Как и католики, православные этот вечер проводят сначала в кругу семьи, потом – в храме.

Святвечер или Святая вечеря в Украине отмечается православными христианами 6 января – накануне Рождества Христова.

Как и католики, православные этот вечер проводят сначала в кругу семьи, потом – в храме.

Сочельник 2020: история праздника

Празднование Святвечера накануне Рождества Христова – когда на свет появился Иисус Христос – было обусловлено стремлением христиан вытеснить широко распространенное в Римской империи поклонения 25 декабря (или 6 января) культа Солнца.

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Первые упоминания об уединенном праздновании рождения Христа появились в середине IV века. Впрочем, проверенных источников, которые объяснили бы такую позицию, нет.

По библейскому преданию, Иисус родился в семье Марии и Иосифа в Вифлееме. Семья убегала от Ирода, который, узнав о приходе Мессии, велел убить всех новорожденных в царстве Иудеи. После того, как сын Божий появился на свет, на небе зажглась звезда, а родителей посетил Ангел.

Сочельник: традиции и приметы

Славяне празднуют Святвечер традиционно – с семьей и молитвами в храме, и на Рождество тоже. Хозяева готовят 12 постных блюд накануне того, когда придет Святвечер. О самых распространенных блюдах на Святвечер и рецепты УНИАН уже писал.

Кроме того, христиане не употребляют алкоголь 6 января, заменяя его узваром или компотом. А на столе оставляют одну тарелку – для духов умерших родственников.

По традиции, службу Божья в храме правят ровно в полночь. Ночью у прихожан есть время осмыслить содеянные грехи, извиниться за них перед Богом.

Многие украинцы отправляются в храм целыми семьями. Считается, что благодать Божия тогда точно сойдет на всех близких.

Перед Сочельником украинцы заносили охапку сена и постелили его под столом. Там сухая трава должна лежать вплоть до Крещения. Хорошим знаком было, если в нем переночевал кот или пес.

На западе Украины в дом вносили плуга или столярные принадлежности, в других регионах выпекали пирожные в форме инвентаря или сбруи.

Как только на небе сходила звезда – всей семьей садились за стол. Первым место занимал хозяин. Во время Святой вечери родственники старались не покидать стол и разговаривать потихоньку.

В областях Украины по-разному вспоминают умерших: кто-то это делает в начале ужина, кто-то – в конце.

Перед тем, как начать есть, глава семьи подбрасывал ложку кутьи к потолку: сколько прилипнет зерен – столько в новом году появится ягнят. Только после этого начинали ужинать.