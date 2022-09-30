Ангелина Вакулина напугала прогнозом для Украины.

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, что президент России Владимир Путин может применить ядерное оружие против Украины уже этой осенью.

Об этом сообщает Главред.

Эксперт отметила, что угроза ядерного взрыва сохраняется, но большую опасность сейчас несет Запорожская АЭС, которой российские оккупанты пытаются манипулировать.

Видео дня

"Я знаю, что когда-то, где-то ее обязательно применят. Может, даже этой осенью! Но для нас в ближайшие месяцы большую угрозу несет Запорожская АЭС", - сказала астролог.

Вакулина добавила, что если Россия таки нанесет ядерный удар по Украине, то, скорее всего, это будет место, связанное с водой. То есть, вероятно, что больше всего пострадает приморский край.

"Пока карты показывают переговоры в мире о применении ядерного оружия. Возможен тактический удар ядерного оружия. Куда будет нанесен ядерный удар? Больше связано что-то с водой", - добавила она.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев ответил, стоит ли украинцам готовиться к ядерной войне.

Вас также могут заинтересовать новости: