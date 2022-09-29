Эксперт говорит, что угрозы применения ядерного оружия - всего лишь блеф со стороны лидера страны-агрессора.

Известный украинский экстрасенс и таролог Макс Гордеев сделал расклад и ответил, стоит ли Украине опасаться применения ядерного оружия Россией. Так, эксперт уверяет, что это всего лишь блеф со стороны агрессора.

"Тройка мечей говорит об эмоциональном состоянии наших людей. Сейчас все находятся в очень плохом эмоциональном состоянии касательно всего этого (новостей о применении ядерного оружия РФ, - ред). Вторая карта говорит о том, что эти ракеты - всего лишь пока что припугивания. И еще одна карта говорит о том, что запугивать скоро перестанут. Запугали - пошли дальше".

На вопрос будет ли вообще когда-либо ядерная война, и угрожает ли украинцам смерть от ядерного оружия, Гордеев ответил следующее:

"Две карты, которые говорят о том, что, мои дорогие доверчивые украинцы, забудьте вообще об этом всем. Война может забрать действительно… Есть очень много негатива. Карта говорит, что многие не доживут до ядерной войны. Это говорит о том, что на данный момент вероятность ядерного взрыва почти нулевая".

Напомним, недавно Макс Гордеев сделал расклад на картах таро и увидел, что в ближайшее время Львов и Львовскую область ждет опасность. Россияне могут выпустить ракеты по мирному городу, поэтому таролог призвал не игнорировать воздушные тревоги.

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