Эксперты говорят, что осенью произойдет ряд важных событий.

УНИАН собрал мнения четырех астрологов касательно темы войны в Украине. Все они утверждают, что осенью произойдут ключевые события, которые еще раз подтвердят превосходство Украины.

Елена Стеценко

Мольфарка убеждена, что до конца текущего года война точно не закончится. Однако она обрадовала вероятностью освобождения части украинских земель.

"Сейчас только начинается преимущество ВСУ над российскими военными... До Нового года будут освобождены частично Запорожская и Херсонская области", - сказала Стеценко.

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Также мольфарка добавила, что бои будут продолжаться до Пасхи 2023 года. Атаки и нападения со стороны России могут происходить еще на протяжении трех с половиной лет.

Наталья Власенко

Прогноз об освобождении Херсона дала и еще одна астролог. Так, Наталья Власенко заявила, что видит энергию продвижений на этом направлении осенью, однако говорить о деоккупации можно будет с 2023 года.

"Этот город с проявленной энергией Близнецов. Люди там добрые, помогают другим, общительные, любознательные и очень любят движения и поездки. Жители Херсона, несмотря на внешнюю гибкость, имеют сильный характер, как правило, не эгоистичны, а склонны помогать, питать других людей… Мне больше кажется, что это (деоккупация, - ред) может быть в районе марта-апреля 2023 года", - добавила астролог.

Ирина Звягина

Известный астролог заявила, что 23 сентября 2022 года будет один из ключевых моментов в войне, развязанной Россией.

"Это центральный акцент сентября, в нем есть резонанс с динамикой гороскопа Украины на начало войны 24 февраля. Точки осеннего равноденствия находятся в том же градусе, что и прогрессивное Солнце гороскопа Украины. Скажу так – то, что произойдет вокруг этого дня, во многом определит дальнейший ход войны", - прокомментировала Звягина.

Людмила Хомутовская

В то же время прогноз Людмилы Хомутовской совпал со словами Звягиной. Так, Хомутовская отметила, что Украину ждут серьезные бои за территории. Как и ее коллега, она утверждает, что переломным может быть конец сентября.

"Украину осенью ждут большие бои. При этом у нас будет огромное количество побед, к которым шла наша страна. Нужно понимать, что все это будет волнообразно - где-то мы будем на высоте, где-то нам будет трудно. К этому нужно приготовиться, и спокойно на это реагировать", - сказала эксперт.

Эксперт в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, что агрессивная фаза войны может стартовать уже в конце сентября этого года после получения оружия.

"После того как Украина получит ленд-лиз, мы войдем в агрессивную фазу войны. Это будет в конце сентября", - сказала экстрасенс.

Напомним, экстрасенс предрек россиянам "судный день" и назвал самые опасные области.

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