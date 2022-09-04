По словам Людмилы Хомутовской, украинцам нужно приготовиться к тяжелой осени.

Экстрасенс Людмила Хомутовская в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, что ждет Украину уже этой осенью.

По ее словам, пока война в стране будет продолжаться. Осенью нас ждут большие бои, но победа все равно будет за Украиной.

"Украину осенью ждут большие бои. При этом у нас будет огромное количество побед, к которым шла наша страна. Нужно понимать, что все это будет волнообразно - где-то мы будем на высоте, где-то нам будет трудно. К этому нужно приготовиться, и спокойно на это реагировать", - сказала эксперт.

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Она добавила, что есть высокая вероятность обострения ситуации в неожиданном месте.

"Будут у нас и информационные войны. В этом даже не сомневайтесь. Также будут подобные провокации, как сейчас на Запорожской АЭС. Есть огромное количество манипуляций. Есть высокая вероятность обострения ситуации в новом, неожиданном месте", - говорит экстрасенс.

При этом Хомутовская уточнила, что оккупантам не удастся взорвать Запорожскую АЭС.

"Оккупанты отойдут от ЗАЭС до конца осени. При этом манипулировать ЗАЭС они будут до последнего дня их нахождения там. Там может быть две ситуации: ВСу подойдут очень близко к ЗАЭС, будет преобладание нашей страны, и может быть договоренности на уровне стран. То есть не напрямую Зеленский и Путин будут общаться. К решению этого вопроса подключаться третьи лица. Но Запорожскую АЭС не взорвут", - подытожила экстрасенс.

Напомним, ранее астролог назвала самые энергетически тяжелые и опасные дни сентября.

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