Таролог предупредил об угрозе.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий назвал самые опасные регионы Украины в ближайшие дни.

Свой прогноз он сделал на YouTube-канале, разложив карты.

Среди регионов, где будет наблюдаться повышенная угроза ракетных ударов, по прогнозу таролога, – Львовская, Ривненская, Винницкая, Житомирская, Николаевская, Харьковская, Полтавская и Сумская области.

Відео дня:

"Нужно быть внимательными. Врагов хватает по всей Украине", – отметил Шептицкий.

В Херсонской области таролог предрек российским оккупантам "судный день":

"Враг уже не знает, как правильно действовать. Не зря они перебрасывают туда свои ресурсы. Но это их не спасет, наши их разобьют. Очень сильные карты… Освобождение Херсона – это освобождение всей области автоматически. После освобождения Херсона будет еще больший раскол в середине российской власти".

Что касается риска наступления оккупантов на Николаев, Шептицкий отметил, что у врага недостаточно ресурсов для полномасштабного наступления: "Много разговоров и запугиваний".

Наиболее "агрессивными" датами экстрасенс назвал 3-4 сентября, в эти дни усилится угроза ракетных ударов.

Ранее астролог Ирина Звягина спрогнозировала, что развязанная война в Украине не закончится до конца текущего года: скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.

А экстрасенс Рубина Цыбульская предупредила о начале нового и крайне сложного этапа войны в Украине.

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