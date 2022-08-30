По словам эксперта, это может произойти весной 2023 года.

Астролог Наталья Власенко составила прогноз для оккупированного Херсона и определила, когда российские захватчики могут покинуть украинский город.

"Возможности по деокупации города - первые изменения мы уже заметили, будут они весь сентябрь где-то потихоньку, но с середины немного затянется ситуация. С конца сентября опять могут быть поползновения окупантов в сторону своих старых позиций. Пока до нового года полного возврата я не наблюдаю. Но тут до ноября решающие движения, еще все может поменятся. Мне больше кажется, что это может быть в районе марта-апреля 2023 года", - написала Власенко на своей странице в Instagram.

"Этот город с проявленной энергией Близнецов. Люди там добрые, помогают другим, общительные, любознательные и очень любят движения и поездки. Жители Херсона, несмотря на внешнюю гибкость, имеют сильный характер, как правило не эгоистичны, а склонны помогать, питать других людей", - добавила астролог.

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Напомним, ранее экстрасенс предрек россиянам "судный день" и назвал самые опасные области.

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