Ключевые дни, когда нужно следить за знаками – 23, 26, 27 сентября и 7 октября, отметила Ирина Звягина.

В день осеннего равноденствия 23 сентября, когда Меркурий соединится с Солнцем, события символически покажут, какие тенденции возобладают в последние месяцы года. В частности, то, что произойдет, во многом определит дальнейший ход войны в Украине.

Такой прогноз сделала астролог Ирина Звягина.

"Это центральный акцент сентября, в нем есть резонанс с динамикой гороскопа Украины на начало войны 24 февраля. Точки осеннего равноденствия находятся в том же градусе, что и прогрессивное Солнце гороскопа Украины. Скажу так – то, что произойдет вокруг этого дня, во многом определит дальнейший ход войны", – отметила она. Видео дня

Астролог также указала на единство армии и украинцев.

"1-й градус Весов – разрушительный. И Меркурий здесь указывает на важную новость. Оппозиция Венеры с Нептуном в это время указывает на тех участников, что продолжают плести сети и устраивать договорняки, много мутного за кулисами войны. Но Марс идет в трин к Сатурну и Луне Украины. Здесь есть банальное, но точное определение под эту конфигурацию – народ и армия едины. Венера и Плутон в аспектах с Марсом укр. Плутон с 19 по 27 сентября собирает информацию о том, что полезно для эволюции на настоящем этапе, и оценивает, как это согласуется с прошлой кармой. Ключевые дни, когда нужно следить за знаками – 23, 26, 27 сентября и 7 октября", – добавила Звягина.

Ранее экстрасенс Хомутовская предрекла Украине тяжелые бои уже этой осенью.

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