Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий прогнозирует освобождение всех территорий Украины от российских захватчиков.
Свой прогноз он сделал на YouTube-канале, разложив карты.
"Карта очищения, эта карта показывает однозначное освобождение всех территорий от российской оккупации, в том числе и территории Крыма", – отметил таролог.
По его словам, происходящее сейчас в Крыму будет кардинально изменять ситуацию в целом: "Переломные ключевые моменты уже произошли".
Вместе с тем, экстрасенс предупредил, что "дьявол не сдается" и намерен мстить за свое каждое поражение, потому угроза новых атак со стороны России остается высокой.
"Нападения и провокации враг, конечно, будет совершать. Месть за каждый свой проигрыш, под угрозой любая точка Украины", – отметил Шептицкий.
Он добавил, что у врага ничего не получится в итоге: "Каким бы не было сильным зло, всегда победит добро".
Напомним, ранее таролог Шептицкий оценил угрозу наступления и вторжения в Украину вражеских войск со стороны Беларуси 24 августа.