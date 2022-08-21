Каким бы сильным не было зло, всегда победит добро, отметил экстрасенс.

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий прогнозирует освобождение всех территорий Украины от российских захватчиков.

Свой прогноз он сделал на YouTube-канале, разложив карты.

"Карта очищения, эта карта показывает однозначное освобождение всех территорий от российской оккупации, в том числе и территории Крыма", – отметил таролог.

По его словам, происходящее сейчас в Крыму будет кардинально изменять ситуацию в целом: "Переломные ключевые моменты уже произошли".

Вместе с тем, экстрасенс предупредил, что "дьявол не сдается" и намерен мстить за свое каждое поражение, потому угроза новых атак со стороны России остается высокой.

"Нападения и провокации враг, конечно, будет совершать. Месть за каждый свой проигрыш, под угрозой любая точка Украины", – отметил Шептицкий.

Он добавил, что у врага ничего не получится в итоге: "Каким бы не было сильным зло, всегда победит добро".

Напомним, ранее таролог Шептицкий оценил угрозу наступления и вторжения в Украину вражеских войск со стороны Беларуси 24 августа.

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