Экстрасенса прогноз удивил.

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий спрогнозировал, что ждет Херсон, Николаев и Киев в период с 13 до 17 августа.

Свой прогноз он сделал на YouTube-канале, разложив карты.

Прогноз таролога по Херсону

По словам Шептицкого, выпали сильные карты, которые, в частности, свидетельствуют о том, что грядет суд, и враг выдыхается.

"По "референдуму", я не чувствую. Даже если они проведут что-то фейковое и скажут что-то, это не изменит сути, их все равно выгонят. "Туз жезлов" – усиление и продолжение освобождения территорий. Тайные спецоперации, разгром врага, продолжение освобождения", – отметил таролог, добавив, что все идет по плану.

Прогноз таролога по Николаеву

Как отметил Шептицкий, карты не очень светлые и сильные, угроза обстрелов остается, но идет постепенное усиление позиций, разоблачение и выбивание врага:

"Воздушные угрозы все равно еще на высоком уровне, особенно по Николаеву".

Прогноз таролога по Киеву

В Киеве эти четыре дня должны пройти "в плюсе" и в общем в спокойствии, отметил Шептицкий.

"Да, воздушные тревоги должны быть… Сказать, что карта плохая и критическая – нет. Но воздушные тревоги… Сухопутные – вроде в целом спокойно, карта усиления, укрепления по Киеву и области", – отметил таролог.

В итоге экстрасенс добавил, что он сам даже начинает удивляться хорошими прогнозами.

Ранее астролог Рубина Цыбульская предупредила об угрозе ударов по Киеву и Киевской области до конца августа. Самыми опасными она назвала дни с 18 по 23 августа.

А карпатская мольфарка спрогнозировала финал войны в Украине.

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