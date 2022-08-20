Активной стадии подготовки к наступлению карта не показала, заявил таролог.

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий оценил угрозу наступления и вторжения в Украину вражеских войск со стороны Беларуси 24 августа.

Свой прогноз он сделал на YouTube-канале, разложив карты.

"Карта говорит, что подготовка идет, но активной стадии такого наступления, по крайней мере, на данном этапе карта не показывает, – заявил таролог. – Хотели бы напасть – сделали бы это давным-давно. Их прессингуют, оружие свозится-вывозится, нагнетают обстановку по максиму, чтобы там держать часть наших войск".

По словам экстрасенса, Беларуси грозит внутренний переворот в случае их нападения на Украину. Создается впечатление, что беларуский войска ждут победу ВСУ в развязанной Россией войне, отметил Шептицкий.

Также таролог предупредил об угрозе обстрелов с этого направления, которая никуда не делась.

Ранее астролог Рубина Цыбульская предупредила об угрозе ударов по Киеву и Киевской области до конца августа. Самыми опасными она назвала дни с 18 по 23 августа.

А карпатская мольфарка спрогнозировала финал войны в Украине.

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