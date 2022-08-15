Удастся ли оккупантам захватить юг Украины - читайте в материале.

Таролог Ирина Клевер сделала расклад на картах и выяснила, будет ли повторное нападение России на Украину.

"Карты показывают, что будет. Россияне уже готовятся, у них есть план", - сказала Клевер на YouTube-канале "ТОР".

Она добавила, что повторное наступление может быть уже до конца лета. Под угрозой юг Украины, в том числе Николаев и Одесса.

"Перевернутая карта говорит о том, что кто-то сейчас находится в психозе (Путин, - УНИАН). Он как маленький ребенок. Вот дай мне это и все, я хочу", - добавила эксперт.

При этом она уточнила, что Россия начнет наступления, она очень хочет это сделать, но ей это не удастся.

Напомним, экстрасенс Алена Курилова рассказала, когда закончится война.

"Победа будет, но она будет очень-очень сложная и очень большими силами, и очень большими жертвами. И от нашего разума, и от наших сердец, и от нашего добра зависит, как мы это можем пережить. Но жить нужно – нужно жить для детей своих, для внуков и для будущего. Меня нужно понять: не нужно, как говорится, навывать беду, наплакивать, наскигливать... Нужно работать на победу", – отметила Курилова.

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