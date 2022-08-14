По ее словам, пока ситуация не очень хорошая, но Украина одержит победу.

Победительница "Битвы экстрасенсов" Алена Курилова рассказала, когда закончится война в Украине. Также она заявила, что сейчас каждый может помочь ее приблизить.

"Я сказала, что день летнего солнцестояния проявит будущее, и я не увидела добра. Расклад был такой кровавый, нехороший. А теперь я буду ждать 1 ноября. На Хеллоуин ночью я буду делать расклад". - сказала Курилова в программе "Як ти?".

Она добавила, что победа будет за Украиной, но она будет очень сложной и с большими жертвами.

"Победа будет, но она будет очень-очень сложная и очень большими силами, и очень большими жертвами. И от нашего разума, и от наших сердец, и от нашего добра зависит, как мы это можем пережить. Но жить нужно – нужно жить для детей своих, для внуков и для будущего. Меня нужно понять: не нужно, как говорится, навывать беду, наплакивать, наскигливать... Нужно работать на победу", – отметила Курилова.

Напомним, ранее астролог назвала город, где вскоре будут массовые жертвы.

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