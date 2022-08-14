Наиболее опасно в эти дни будет в Хмельницкой, Львовской, Ривненской, Черновицкой областях, отметил таролог.

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий предупредил об угрозе для мирных жителей и предрек частичное продвижение российских оккупантов в Украине в ближайшие дни.

Свой прогноз он сделал на YouTube-канале, разложив карты.

По его словам, продвижение захватчиков будет незначительным – Украина уверенно движется к победе. Таролог заявил о поддержке высших сил и всего мира.

Экстрасенс напомнил, что наиболее опасно в эти дни будев в Хмельницкой, Львовской, Ривненской, Черновицкой областях.

"Воздушные тревоги никто еще не отменял… Будьте внимательны и осторожны", – отметил он.

Ранее астролог Рубина Цыбульская предупредила об угрозе ударов по Киеву и Киевской области до конца августа. Самыми опасными она назвала дни с 18 по 23 августа.

А карпатская мольфарка спрогнозировала финал войны в Украине.

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