Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий предупредил об угрозе для мирных жителей и предрек частичное продвижение российских оккупантов в Украине в ближайшие дни.
Свой прогноз он сделал на YouTube-канале, разложив карты.
По его словам, продвижение захватчиков будет незначительным – Украина уверенно движется к победе. Таролог заявил о поддержке высших сил и всего мира.
Экстрасенс напомнил, что наиболее опасно в эти дни будев в Хмельницкой, Львовской, Ривненской, Черновицкой областях.
"Воздушные тревоги никто еще не отменял… Будьте внимательны и осторожны", – отметил он.
Ранее астролог Рубина Цыбульская предупредила об угрозе ударов по Киеву и Киевской области до конца августа. Самыми опасными она назвала дни с 18 по 23 августа.
А карпатская мольфарка спрогнозировала финал войны в Украине.