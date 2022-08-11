"Дьявол задумал что-то очень страшное", предупредила Цыбульская.

Астролог и таролог Рубина Цыбульская предупредила об угрозе ударов по Киеву и Киевской области до конца августа. Самыми опасными она назвала дни с 18 по 23 августа.

Такой прогноз она сделала на своем YouTube-канале, разложив карты.

"Накануне у меня было очень жуткое и неприятное видение по поводу столицы. Не хочу его рассказывать… Вообще этот месяц очень эмоциональный и агрессивный. И агрессор, дьявол бьется в конвульсиях от того, что он не получил то, что задумал. Его планы захватить запланированные территории рухнули… Этот месяц особенно напряженный, потому как дьявол что-то задумал очень страшное. Не хочу вас пугать, но предчувствие нехорошее", – предупредила астроэксперт.

Говоря об угрозе обстрелов Киева, Цыбульская отметила:

"В городе ожидаются "прилеты", удары. И как будто в один день не одни ракеты будут лететь, будет огонь, крупное разрушение и жертвы. С 18 по 23 число – дни особенно опасны для мирных жителей. Расклад показывает крупный взрыв с жертвами и огнем. Будьте особенно осторожны в эти дни, избегайте скоплений людей – торговые центры, вокзалы... Угроза есть, но многое будет отбиваться силами Украины".

Также астролог упомянула ужесточение мер в столице и подписание неких важных документов, которые повлияют на многих и в дальнейшем могут стать проблемой для Украины.

Цыбульская еще раз отметила, что август будет напряженным, но обнадеживающе добавила: "Дьявол постепенно сдает назад".

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, будет ли российская армия наносить удары по центру Киева.

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