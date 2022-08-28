Говоря о ситуации в Украине, Шаптицкий заявил о положительной динамике.

Украинский экстрасенс и таролог Роман Шептицкий предвидит "накал страстей" в России в ближайшее время.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале, делая прогноз на ближайшие четыре дня, до конца августа.

"В России – накал страстей. 24 августа умер двойник Путина, карта это подтвердила. Я так понимаю, что-то там происходит в действительности…", – отметил Шептицкий. Відео дня:

Говоря о ситуации в Украине, экстрасенс заявил о положительной динамике. В указанный период снизится угроза обстрелов.

По словам таролога, в эти дни продолжится решение вопроса с захваченной россиянами Запорожской АЭС, на юге Украины усиливается движение партизан, стоит ожидать новых взрывов в Крыму и на территории России.

Ранее астролог Ирина Звягина спрогнозировала, что развязанная война в Украине не закончится до конца текущего года: скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.

А экстрасенс Рубина Цыбульская предупредила о начале нового и крайне сложного этапа войны в Украине.

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