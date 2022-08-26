Осень принесет много освобожденных территорий, но и массу потерь, предупредила Рубина Цыбульская.

Таролог и экстрасенс Рубина Цыбульская предупредила о начале нового и крайне сложного этапа развязанной Россией войны против Украины.

Свой прогноз она сделала на YouTube.

"В середине октября и в начале ноября будет сложный третий этап военных действий. На некоторых территориях будет проходить эвакуация людей, так как развяжется кровавая решающая битва за оккупированную территорию, – заявила она. – Осень принесет много освобожденных территорий, но и много потерь".

По ее словам, в этот период ожидаются "самые пиковые военные действия".

"Этой осенью на поле боя сойдутся не только живые, но и мертвые… Воины света принесут много побед своему народу, чтобы люди могли вернуться на свои земли. Харьковская, Запорожская, Днепропетровска области… воины уничтожат базы и запасы оружия врага, они будут убегать, бросать все", – спрогнозировала экстрасенс.

"Осень неспроста считается решающим периодом для ВСУ. Уже сейчас идет глобальная подготовка. Идет усиленное укрепление как техникой от союзников, так и военными. Силы Украины продвинутся еще глубже, еще дальше. Много будет освобождено территорий Херсонской и Донецкой областей. Враг значительно ослаб, но будет пугать более жесткими мерами, взрывами, терактами… Дьявол пытается вызвать раскол среди союзников, он к этому близок, но у него не получится", – добавила Цыбульская.

Ранее астролог Ирина Звягина спрогнозировала, что война в Украине не закончится до конца текущего года. Мало того, скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.

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