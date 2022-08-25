Возвращение уже захваченных врагом территорий может затянуться, прогнозирует астролог.

Астролог Ирина Звягина спрогнозировала, что развязанная Россией война против Украины не закончится до конца текущего года. Мало того, скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.

Свой прогноз соляра Украины на 2022 и 2023 годы астролог опубликовала в Facebook.

"Исключительная особенность соляра – Солнце в градусе асцендента. Такого соляра со дня оглашения Независимости у нас еще не было. Солнце на Восходе это Решение Судьбы, новая точка отсчета в становлении государственности. Пока рано говорить, получим ли мы в результате окончания военных новую карту Украины, но то, что работает время 17-59 в гороскопе Независимости, которое тестируют астрологи, получает очевидное подтверждение, – отметила Звягина. – Главный вопрос – дает ли этот соляр надежду на скорое прекращение войны? – нет, не дает. По крайне мере, как этого многие ожидают – до конца года".

Астролог также предупредила о нарастании военной активности в Украине:

"Это не выжидание, не оборона, но активные действия. Да, похоже на контрнаступление… Возвращение уже захваченных врагом территорий может затянуться… Периоды обострений – первая половина ноября, вторая половина декабря – начало января, начало февраля, изменение целей – в марте, проблема власти – середина мая, но в это же время – активная позиция народа".

По прогнозу Звягиной, в эти два года народ Украины будет особенно активно мотивирован на победу.

Кроме того, как добавила астролог, будет набирать обороты военная помощь Украине:

"Часть помощи будет тайной и даже трудно подобрать термин – опережающей время? Нечто необычное, возможно отрабатываемое, тестируемое в этих условиях войны. Значит, не только война ресурсов, но и война технологий".

Напомним, экстрасенс и таролог Роман Шептицкий рассказал, когда может закончиться война в Украине. Эксперт говорит, что конкретную дату назвать невозможно. Более того, исход может быть очень непредсказуемым.

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