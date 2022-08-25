Астролог Ирина Звягина спрогнозировала, что развязанная Россией война против Украины не закончится до конца текущего года. Мало того, скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.
Свой прогноз соляра Украины на 2022 и 2023 годы астролог опубликовала в Facebook.
"Исключительная особенность соляра – Солнце в градусе асцендента. Такого соляра со дня оглашения Независимости у нас еще не было. Солнце на Восходе это Решение Судьбы, новая точка отсчета в становлении государственности. Пока рано говорить, получим ли мы в результате окончания военных новую карту Украины, но то, что работает время 17-59 в гороскопе Независимости, которое тестируют астрологи, получает очевидное подтверждение, – отметила Звягина. – Главный вопрос – дает ли этот соляр надежду на скорое прекращение войны? – нет, не дает. По крайне мере, как этого многие ожидают – до конца года".
Астролог также предупредила о нарастании военной активности в Украине:
"Это не выжидание, не оборона, но активные действия. Да, похоже на контрнаступление… Возвращение уже захваченных врагом территорий может затянуться… Периоды обострений – первая половина ноября, вторая половина декабря – начало января, начало февраля, изменение целей – в марте, проблема власти – середина мая, но в это же время – активная позиция народа".
По прогнозу Звягиной, в эти два года народ Украины будет особенно активно мотивирован на победу.
Кроме того, как добавила астролог, будет набирать обороты военная помощь Украине:
"Часть помощи будет тайной и даже трудно подобрать термин – опережающей время? Нечто необычное, возможно отрабатываемое, тестируемое в этих условиях войны. Значит, не только война ресурсов, но и война технологий".
Напомним, экстрасенс и таролог Роман Шептицкий рассказал, когда может закончиться война в Украине. Эксперт говорит, что конкретную дату назвать невозможно. Более того, исход может быть очень непредсказуемым.