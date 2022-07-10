Эксперты составили примерную картину развития ситуации в нашей стране.

Авторитетные астрологи и экстрасенсы дали свой прогноз касательно войны в Украине и объяснили, чего стоит ждать. УНИАН собрал самые важные и популярные мнения.

Макс Гордеев

Известный экстрасенс считает, что многие украинские города еще ждут непростые времена. Так, он предвидел, что на некоторые из них выпустят ракеты уже в ближайшем времени.

"Самая уязвимая на данный момент - Одесса. Оккупанты не пробьют ее, но постоянно будут пытаться это сделать. Поэтому жителям этого города надо быть очень осторожными. Россия постарается взять ее измором, напугать население, забросать ракетами. Но в целом Одессу не ждет судьба Мариуполя. Также под угрозой находится Харьков", - рассказал Гордеев.

Также Макс отметил, что оккупированные Россией города могут вернуться под контроль Киева уже к концу текущего года.

Влад Росс

Эксперт в сфере астрологии убежден, что после победы Украины страну ждет эпохальное развитие. Росс говорит - окончание войны очень близко. Даже предрек то, что через два года страну наконец примут в Евросоюз.

"В 2024 году Украину примут в Евросоюз. Тогда же страна начнет отстраивать то, что было уничтожено. Это будет эпохальное развитие нашей страны. Она начнет развиваться как Китай. Даже поляки нам будут завидовать", - сказал Влад.

Валентина Виттрок

Женщина предрекла плохой исход для верхушки кремлевской власти. Так, Виттрок считает, что у Путина есть существенные психические отклонения, мешающие ему жить, а Медведев может закончить жить суицидом уже в конце июля 2022 года.

Напомним, экстрасенс ответил, будет ли второе нападение на Киев.

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