По словам эксперта, Украина начнет свое эпохальное развитие.

Известный украинский астролог Влад Росс в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, что ждет нашу страну после завершения боевых действий и какой она будет.

Он сообщил, что через два года Украину примут в Евросоюз, тогда и начнется ее эпохальное развитие.

"В 2024 году Украину примут в Евросоюз. Тогда же страна начнет отстраивать то, что было уничтожено. Это будет эпохальное развитие нашей страны. Она начнет развиваться, как Китай. Даже поляки нам будут завидовать", - сказал эксперт.

Он добавил, что к тому времени Украина сможет вернуть оккупированные территории. Но если города она вернет под свой контроль быстро, то с полуостровом не все так просто.

По словам Росса, еще несколько лет продлятся переговоры, и после окончания войны Россия обменяет Крым на снятие с себя всех санкций. Только тогда он вернется в Украину.

Однако уже в следующем году украинцы могут услышать такую заветную фразу "Мы победили".

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал точную дату, когда оккупанты исчезнут из Украины.

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