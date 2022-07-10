Известный украинский астролог Влад Росс в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, что ждет нашу страну после завершения боевых действий и какой она будет.
Он сообщил, что через два года Украину примут в Евросоюз, тогда и начнется ее эпохальное развитие.
"В 2024 году Украину примут в Евросоюз. Тогда же страна начнет отстраивать то, что было уничтожено. Это будет эпохальное развитие нашей страны. Она начнет развиваться, как Китай. Даже поляки нам будут завидовать", - сказал эксперт.
Он добавил, что к тому времени Украина сможет вернуть оккупированные территории. Но если города она вернет под свой контроль быстро, то с полуостровом не все так просто.
По словам Росса, еще несколько лет продлятся переговоры, и после окончания войны Россия обменяет Крым на снятие с себя всех санкций. Только тогда он вернется в Украину.
Однако уже в следующем году украинцы могут услышать такую заветную фразу "Мы победили".
Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал точную дату, когда оккупанты исчезнут из Украины.