Но удастся ли оккупантам "пробить" эти города? Читайте дальше.

Известный экстрасенс Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, какие украинские города будут пытаться "пробить" оккупанты.

Уже в ближайшее время опасность ждет Одессу, Харьков и Киев. Но если атаку на столицу, по словам эксперта, Вооруженные силы Украины отобьют сразу, то в Одессе и Харькове ситуация может быть сложнее.

"Самая уязвимая на данный момент – Одесса. Оккупанты не пробьют ее, но постоянно будут пытаться это сделать. Поэтому жителям этого города надо быть очень осторожными. Россия постарается взять ее измором, напугать население, забросать ракетами. Но в целом Одессу не ждет судьба Мариуполя. Также под угрозой находится Харьков", - рассказал Гордеев.

Также он добавил, что нападение на Киев возможно, но в целом со столицей все будет в порядке.

"Киев является сейчас одним из самых безопасных городов Украины, но нападение таки может быть. При этом его отобьют гораздо быстрее, чем в предыдущий раз. Киев сейчас защищен как энергетически, так и украинскими военными. В столице все будет в порядке", - добавил Макс.

Напомним, ранее астролог предрек завершение горячей фазы войны.

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