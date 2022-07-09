У него в жизни уже давно происходит "мрачный период".

Известный астропсихолог Валентина Виттрок предвидела ближайшее будущее для пешки Кремля Дмитрия Медведева, который в последнее время стал все чаще появляться на публике. Валентина утверждает - ждет его не очень приятный исход.

"Нельзя исключать и вероятность суицида, о первой попытке которого недавно сообщали СМИ. Если верить им, в тот раз зампред российского Совбеза на почве злоупотребления спиртными напитками написал массу прощальных предсмертных записок и собирался по доброй воле уйти из жизни, но его вовремя остановили. Тем не менее, если исходить из гороскопа Медведева, подобную попытку он может повторить, и на этот раз – более удачно. Об этом говорит прохождение по дому смерти Медведева Южного лунного узла и напряженный аспект Урана к Марсу из знака Тельца, находящийся там же", - передает ТСН слова Валентины Виттрок.

Эксперт утверждает, что напряженный аспект в доме смерти в натальной карте Медведева предвидится уже совсем скоро - 29 июля 2022 года.

Напомним, названы 3 знака Зодиака, которые позже других выходят замуж.

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