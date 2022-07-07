Чего ждать киевлянам? Об этом читайте далее.

Украинский экстрасенс Роман Шептицкий сделал расклад на картах Таро и рассказал, будет ли российская армия второй раз нападать на Киев.

По словам экстрасенса, у России нет ресурсов, чтобы осуществить сухопутное наступление на Киев. При этом он отметил, что могут быть обстрелы по инфраструктуре столицы.

"Может быть угроза для Верховной Рады и американского посольства. То есть это не исключено, но есть еще энергия отпора. Киев можно защитить от воздушных угроз", - сказал Шептицкий.

Он добавил, что есть угроза и ядерного удара. По го словам, в России до сих пор этот вопрос обсуждается. Но касается это Центральной и Восточной Украины.

Напомним, ранее астролог назвала города Украины, которых ждет самая большая опасность.

По данным астроэксперта, самая большая опасность ждет Харьков и Лисичанск. Более того, она уверена, что знатно может пострадать и Полтава.

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