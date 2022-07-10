По мнению Макса Гордеева, это может произойти уже к концу 2022 года.

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, вернуться ли оккупированные территории под контроль Украины и когда это может произойти.

По словам эксперта, уже до конца 2022 года Украина вернет все оккупированные города, но с полуостровом Крым придется подождать.

"Я уверен, что Украина сможет вернуть все оккупированные территории. И если города мы вернем раньше, то полуостров Крым – до 10 лет. У нас есть силы его забрать раньше, но вопрос в людях (часть населения полуострова хотела быть в России, - УНИАН). Такая же ситуация с Донецком и Луганском. Наша страна уважает мнение людей, а россияне только пришли и воспользовались таким состоянием народа", - сказал Гордеев.

Он добавил, что первым из оккупации выйдет Херсон. Потом ВСУ освободят Николаев, а вот "оторвать" от России Мелитополь будет сложнее.

"Первым из оккупации выйдет Херсон. Беспокоиться не надо и Николаеву. Там были энергетические колебания, но сейчас они потихоньку утихают. Трудно будет "оторвать" от России Мелитополь, но и его мы со временем вернем. Мы настолько увлечемся этим процессом, что даже можем помочь вернуть Белгород. Мы дали хороший вайб (эмоциональная атмосфера, настроение, - УНИАН) людям, которые боялись Россию. И сейчас потихоньку все начнут возвращаться, так сказать, к уму. Долгое время мы не понимали, что происходит, но до конца года в состав Украины вернутся большинство городов", - добавил экстрасенс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предрёк окончание горячей фазы войны.

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