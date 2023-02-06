По словам Яны Тимощук, опасность нависла над Запорожьем.

Астролог и таролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и выяснила, что российские захватчики не планируют оставлять в покое украинские города.

На своем YouTube-канале она рассказала, что самая сложная ситуация будет в Запорожье. Карты показывают высокую вероятность захвата этого города.

"В Запорожье сложная ситуация. Вероятность очень большая, что возьмут Запорожье. Карта "Луны" - это обман, иллюзии. Может быть удар, как один, так и несколько", - сказала Тимощук.

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Эксперт призвала жителей города переехать в более безопасное место. Находиться в Запорожье сейчас очень опасно.

Самые опасные города в феврале

Ранее Яна Тимощук сказала, что в феврале оккупанты будут прорываться в Киев, Харьков, Николаев и Днепр. Там могут быть прилеты вражеских ракет и попытки наступления.

По ее словам, России не удастся осуществить свой план по наступлению, как 24 февраля 2022 года, однако такие попытки все же будут.

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