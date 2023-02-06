По ее словам, оккупанты будут туда прорываться.

Астролог Яна Тимощук назвала несколько городов Украины, где российские захватчики вскоре устроят сущий ад. По ее словам, в зоне риска оказалась и столица.

Эксперт рассказала, что в Киеве есть энергия "смерти". Это значит, что могут быть прилеты вражеских ракет и попытка наступления. Однако ВСУ обороняют столицу, поэтому оккупантам не удастся ее захватить.

Ситуация в Днепре остается сложной. В этом городе, как говорит Тимощук, может быть "прилет" по дороге и раскол. Однако люди там сплоченные, поэтому будут оказывать друг другу помощь.

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Также эксперт добавила, что в Харькове может произойти "котел". Может быть и новый заход оккупантов.

Сложно придется и Николаеву, продолжила астролог: "Может быть три слезных потери, или заход с трех направлений".

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал города, где вскоре будет кровавая "мясорубка". Оккупанты пока не планируют оставлять их в покое.

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