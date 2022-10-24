Ольга Медвецкая назвала дату переломного момента.

Астролог Ольга Медвецкая рассказала, что в период с 24 по 30 октября изменится ход войны в Украине. Должно произойти что-то новое, что значительно повлияет на ситуацию.

"Начинается долгожданный период, который должен устроить какой-то "расколбас" и сломить ход событий, дать новое направление. То, что это роковой и переломный период (коридор затмений с 25 октября по 8 ноября и дни возле него) – ясно. Каким он будет? Точно нелегким, но необходимым. Будьте очень обязательными и не халатными – ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу", - написала Медвецкая на своей странице в Instagram.

Она добавила, что возможно продолжение выведения из строя системы энергообеспечения Украины, ведь затмение будет в Скорпионе – который, в частности, символизирует энергетику.

Видео дня

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус предупредил о "сатанинском" дне и его влиянии на Украину.

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