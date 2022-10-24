День перед солнечным затмением российские пропагандисты используют, чтобы выплеснуть еще больше фейковой информации.

Известный астролог Дмитрий Уранус объяснил, какую опасность стоит ждать от России в ближайшее время. В своей Facebook-публикации он отметил, что россияне продолжают активную информационную войну.

"Сегодня "сатанинский" 29 лунный день, день перед солнечным затмением. Это так называемые дни Гекаты, дни темной Луны, когда ее не видно. Это время активации в природе сил энтропии и разрушения. Кроме того, сегодня Луна соединяется с Меркурием, и когда это соединение происходит в 29 лунный день, то на Земле темные силы распространяют свою лживую информацию", - написал Уранус.

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Поскольку Меркурий - божество информации, коммуникации и знания - соединен с такой "умирающей" темной Луной, то на как бы искажает и оскверняет информацию, знания, и правду.

"Можно сказать что сегодня самый лживый день в этом месяце. Сейчас новой информации верить нельзя. Как это влияние уже проявилось? Еще вчера р*шисты начали распространять информацию о том, то украинские власти готовятся использовать радиоактивную "грязную бомбу". И сегодня продолжается этот поток лжи с еще большей силой во всех р*шистких СМИ. Лично для меня все ясно. Это лживая, "сатанинская" информация, идущая от сил энтропии и разрушения. И это не удивительно, Россия - страна лжи и разрушения", - отметил Дмитрий Уранус.

Напомним, известный астролог рассказала о последствиях затмения 25 октября.

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