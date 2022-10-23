Астролог и хиромант Владимир Бадиян прогнозирует, что в ноябре военная агрессия РФ усилится, самый опасный период - с 7 по 11 числа. Но в декабре наступит поворотный момент.
"В этот период возможны наиболее массированные атаки РФ... Но применения ядерного оружия не должно быть", - заверил он в комментарии YouTube-каналу "Мой мир".
По прогнозу астролога, атаки России по территории Украины продолжатся в ноябре, они продлятся минимум до 4 декабря.
"С 04.12 ситуация начнет кардинально меняться, Марс перейдет в звезду, которая очень благоприятна для Украины", - говорит Бадиян.
Он подчеркнул, что Россия хочет повредить критическую инфраструктуру, чтобы украинцы зимой сидели без тепла и света. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
С 4 декабря по 24 февраля 2023 года для армии РФ будет катастрофа на фронте, а для ВСУ все будет складываться удачно, добавил астролог.
Когда стихнут бои в Украине: прогноз экстрасенса
Ранее экстрасенс Макс Гордеев не стал прогнозировать, когда окончательно закончится война в Украине, но он все же назвал сроки, когда стихнут бои.
"И мои коллеги, и я склоняемся к тому, что к концу марта следующего года может закончиться не война, а активная фаза - "прилеты" и все остальное. В 20-х числах марта... Этот месяц будет очень интересным", - заявил он.