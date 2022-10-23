По прогнозу астролога, после 4 декабря ожидаются большие победы для ВСУ на востоке нашей страны.

Астролог и хиромант Владимир Бадиян прогнозирует, что в ноябре военная агрессия РФ усилится, самый опасный период - с 7 по 11 числа. Но в декабре наступит поворотный момент.

"В этот период возможны наиболее массированные атаки РФ... Но применения ядерного оружия не должно быть", - заверил он в комментарии YouTube-каналу "Мой мир".

По прогнозу астролога, атаки России по территории Украины продолжатся в ноябре, они продлятся минимум до 4 декабря.

"С 04.12 ситуация начнет кардинально меняться, Марс перейдет в звезду, которая очень благоприятна для Украины", - говорит Бадиян.

Он подчеркнул, что Россия хочет повредить критическую инфраструктуру, чтобы украинцы зимой сидели без тепла и света. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

С 4 декабря по 24 февраля 2023 года для армии РФ будет катастрофа на фронте, а для ВСУ все будет складываться удачно, добавил астролог.

Когда стихнут бои в Украине: прогноз экстрасенса

Ранее экстрасенс Макс Гордеев не стал прогнозировать, когда окончательно закончится война в Украине, но он все же назвал сроки, когда стихнут бои.

"И мои коллеги, и я склоняемся к тому, что к концу марта следующего года может закончиться не война, а активная фаза - "прилеты" и все остальное. В 20-х числах марта... Этот месяц будет очень интересным", - заявил он.

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