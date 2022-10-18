По словам астроэксперта, позитивные изменения для нашей страны принесет март 2023-го.

Экстрасенс Макс Гордеев не стал прогнозировать, когда окончательно закончится война в Украине, и он все же назвал сроки, когда стихнут бои.

Об этом астроэксперт рассказал в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".

"И мои коллеги, и я склоняемся к тому, что к концу марта следующего года может закончиться не война, а активная фаза - "прилеты" и все остальное. В 20-х числах марта... Этот месяц будет очень интересным", - заявил экстрасенс.

Более того, он предположил, что к лету следующего года Украина сможет вернуть Крым.

"Я очень надеюсь, что мы уже летом будем ехать к себе в Крым отдыхать", - добавил Гордеев.

Когда закончится война в Украине: прогноз астролога

Ранее астролог и хиромант Владимир Бадиян прогнозировал, что полномасштабная война в Украине должна закончиться в середине февраля 2023 года. На этот период, как он предусматривает, должны прийтись переговоры и завершение боевых действий.

"По моим предсказаниям, 12-22 февраля уже должно быть что-то очень понятное. Рассчитывать, что эта война будет на много лет, нет, карты не показывают", - говорит Бадиян.

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