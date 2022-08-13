18 и 19 августа всех ждет "буря эфоций", прогнозирует Виттрок.

Астролог Валентина Виттрок предупредила об опасных событиях в середине августа текущего года, связанных с переходом "бога войны" Марса в конфликт с Солнцем во Льве.

Свой прогноз до конца месяца астролог опубликовала в Facebook.

По ее словам, август исторически прославил себя войнами и разрушениями

"Но бог войны Марс находится до 21-го августа в Тельце, то есть долго раскачивается и похоже: только к середине месяца, войдя в конфликт с Солнцем во Льве может действительно рассвирепеть", – отметила Виттрок.

По прогнозу астролога, 15 и 16 августа Луна переходит в знак Овна, соединяясь с Юпитером и дружа с Венерой и Солнцем, а это значит, что нас ждет много импульсивности и соблазна.

Также Виттрок отметила, что 18 и 19 августа Венера с Юпитером создают точные позитивные аспекты, а транзит Луны по Тельцу наталкивается на Марс и Уран, что может вызвать бурю эмоций, такие себе "эмоциональные качели".

21-го августа Луна будет находиться в Близнецах, куда также входит и Марс. По словам Виттрок, общество на семь месяцев накроет волна красноречия, дебатов и огромное количество информационного потока, не всегда мирного.

Ранее таролог Шептицкий предупредил о серьезной угрозе обострения ситуации в ближайшие несколько дней.

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