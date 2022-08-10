Тельцам, Львам, Водолеям и Скорпионам советуют поберечься.

Астролог Валентина Виттрок назвала знаки Зодиака, представителям которых нужно себя особенно поберечь из-за грядущего полнолуния 12 августа. Речь идет о таких знаках, как Телец, Лев, Водолей, Скорпион.

Об это она написала на странице в Facebook.

Кроме того, астролог дала совет следить за давлением, сосудами и за диетой, так как в полнолуние все выпитое и съеденное абсорбируется на 200%.

"Могут обостряться хронические болезни, сердечные приступы и инсульты, при ранениях могут быть сильные кровопотери", – предупредила астролог.

Также Виттрок назвала возможное положительное влияние полнолуния:

травы будут впитывать в себя максимальное количество минералов,

лекарства могут воздействовать более мощно,

стрижка волос – к густоте,

мелкие покупки могут порадовать,

обострится ясновидение.

Еще астролог добавила, что указанное полнолуние – время поэтов и романтических историй, признаний в любви и неожиданных откровений.

Напомним, Виттрок предупредила о серьезной опасности в связи с грядущим полнолунием 12 августа.

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