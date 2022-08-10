Астролог Валентина Виттрок назвала знаки Зодиака, представителям которых нужно себя особенно поберечь из-за грядущего полнолуния 12 августа. Речь идет о таких знаках, как Телец, Лев, Водолей, Скорпион.
Об это она написала на странице в Facebook.
Кроме того, астролог дала совет следить за давлением, сосудами и за диетой, так как в полнолуние все выпитое и съеденное абсорбируется на 200%.
"Могут обостряться хронические болезни, сердечные приступы и инсульты, при ранениях могут быть сильные кровопотери", – предупредила астролог.
Также Виттрок назвала возможное положительное влияние полнолуния:
- травы будут впитывать в себя максимальное количество минералов,
- лекарства могут воздействовать более мощно,
- стрижка волос – к густоте,
- мелкие покупки могут порадовать,
- обострится ясновидение.
Еще астролог добавила, что указанное полнолуние – время поэтов и романтических историй, признаний в любви и неожиданных откровений.
Напомним, Виттрок предупредила о серьезной опасности в связи с грядущим полнолунием 12 августа.