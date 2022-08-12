По прогнозу экстрасенка, до конца августа должно состояться несколько весомых событий, которые изменят ход войны.

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий предупредил о серьезной угрозе обострения ситуации в ближайшие несколько дней и предсказал уверенную победу Украины в развязанной Россией войне.

Новый прогноз он сделал на своем YouTube-канале, разложив карты.

"История закончится в любом случае победой Украины. Это сценарий прописан высшими силами… Мы двигается к новой жизни", – заявил таролог.

По его прогнозу, до конца августа должно состояться несколько весомых событий, которые в дальнейшем изменят ход войны в Украине: "Одно из таких событий уже состоялось, это ситуация с Крымом (взрывы на аэродроме в Новофедоровке 9 августа)".

Кроме того, Шептицкий добавил, что после победы Украине прийдется еще долго восстанавливаться и отходить: "Три-пять лет минимум. И эти года будут тревожными, неспокойными: Мы не сможем быть в полноценном спокойствии с такой соседкой как Россия".

"Нам сейчас главное, чтобы завершились обстрелы, нападения, атаки, чтобы были полностью освобождены все оккупированные территории, особенно южные – от этого будет зависеть очень многое", – добавил экстрасенс.

При этом он призвал всех визуализировать желаемое, то, что хочется привлечь в свою жизнь.

Ранее карпатская мольфарка спрогнозировала финал войны в Украине.

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