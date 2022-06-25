В Украине для контрнаступление Вооруженных сил страны на позицию российских оккупантов лучшей датой будет 29 июля.
Перелом в войне с Россией произойдет 1 августа, рассказал астролог Влад Росс в интервью "Апострофу".
По его словам, для украинской стороны очень благоприятная ситуация сложится 29-30 июля.
"...Если мы пойдем в это время в контрнаступление по всем направлениям, то ситуация будет за нами. Поэтому, дорогие полководцы, военачальники, начинайте свою антитеррористическую деятельность - контрнаступление в конце июля. Это самое благоприятное время для этого. Особенно, если вы выберете дату 29 июля...", - заявил собеседник.
Эксперт добавил, что в это время стоит идти вперед на всех направлениях, и тогда Украина точно одержит победу.
Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру, было много жертв и пострадавших. Врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге и востоке украинского государства.
Астролог Анна Карпеева прогнозировала, что в конце июле - начале августа в войне с Украиной ожидается кризисный момент, и возможна новая поворотная точка.
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