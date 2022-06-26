По словам астроэксперта, в августе ожидаются переговоры.

Астролог Анна Карпеева прогнозирует новую поворотную точку в войне в Украине, она ожидается в конце июле - начале августа. По ее словам, это будет кризисный момент.

Таким прогнозом астроэксперт поделилась в эфире одного из украинских каналов.

"В августе уже будет полгода, как у нас идет война. Полгода - это всегда поворотная точка в любом цикле, которая говорит о том, от чего нам отталкиваться. Начиная с августа, будут попытки каких-то переговоров", - утверждает Карпеева.

Она отметила, что, начиная с августа - сентября, стороны пойдут на переговоры. Но это еще не означает завершения войны, "конфликт будет тянуться, но он будет немножко заморожен", говорит астролог.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что июнь будет жарким, но уже во второй половине июля - в августе станет ясно, кто победит в этой войне. А завершения войны стоит ждать осенью.

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