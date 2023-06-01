В июне ВСУ могут прорвать фронт, говорит эксперт.

Астролог Влад Росс рассказал, что в июне украинская армия может начать грандиозное контрнаступление, будет масштабный прорыв на фронте.

В интервью "Главреду" он рассказал, что перед полнолунием 4 июня сложится самая благоприятная ситуация для ВСУ. Поэтому уже в это время мы можем начать вытеснять оккупантов с наших территорий.

"Перед полнолунием в королевском, 7-ом, градусе Льва, сложится наиболее благоприятное время для украинской армии, чтобы начать полномасштабный прорыв на фронте, оттесняя врага. Потому в ночь на 1 июня я бы рекомендовал начать активное наступление", - сказал Росс.

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Он добавил, что до 4 июня украинским генералам стоит определиться с направлениями наступления ВСУ.

Напомним, ранее астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что ждет Украину летом, какие события будут происходить на фронте, когда мы войдем в Крым, и когда наконец закончится война.

По его словам, уже в этом году есть все шансы вернуть Крым и закончить активные боевые действия. Более того, в 2023-м может умереть Путин.

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