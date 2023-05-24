Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, как расположение планет в июне скажется на знаках Зодиака, кто будет счастливчиком месяца, а кто - нет, кому стоит обратить внимание на здоровье и кому следует опасаться увольнения.

Влад, какие события будут происходить на небе в июне?

11 июня Плутон станет ретроградным. Поэтому период с 9 по 13 июня будет самым опасным в плане ракетных обстрелов, взрывов, ДТП, несчастных случаев, падения самолетов, извержение вулканов, землетрясений, техногенных катастроф.

На какие знаки Зодиака больше всего повлияет ретроградный Плутон?

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В первую очередь он "ударит" по Козерогам. Это самый несчастливый знак Зодиака в этом месяце. У них многое может рушиться, также может быть банкротство.

Кроме того, Марс будет "идти" в квадрате к Тельцу и Скорпиону. Это значит, что в жизни этих знаков активизируются враги, будут какие-то сложные ситуации. Им нужно быть очень осторожными. Особенно Скорпионам, которые сейчас находятся на войне. Они, конечно, рисковые парни, но в этом месяце им лучше поберечь себя. А вот Тельцы могут налево и направо тратить деньги, а также они могут попасться на удочку мошенников.

А есть те, кому наоборот повезет?

Хочу поздравить Львов, потому что они буквально счастливчики месяца. Венера войдет в их дом счастья, успеха, любви, больших финансовых возможностей. Для них благоприятно переходить на новое место работы, влюбляться, находить избранника для жизни. Одинокие Львы найдут любовь всей своей жизни. Больше всего им будет фартить после 5 июня и аж до конца месяца.

Также очень хороший период у Близнецов, так как в их знак войдет Меркурий. Они могут налаживать контакты и связи. Особенно их ждет успех, начиная с 11 июня. То есть во вторую и третью декаду месяца у них все может получаться в плане защиты дипломов, поездок, получения образования, изучения иностранных языков. Они даже могут купить автомобиль. Успешными будут и командировки.

У Стрельцов будут дальние путешествия, благоприятные ситуации с иностранцами. Хорошее время для написания дипломной работы, книг. Будут важные ситуации, связанные с получением образования. Они могут пойти на курсы.

А Овнов ждет любовь-морковь, счастье в личной жизни, удача в деньгах. Более того, они могут выиграть в лотерею. Также им полезно в июне заниматься любовью, ведь это благоприятный месяц для зачатия детей.

Кому будет фартить в плане самореализации?

Важные достижения в карьере будут у Львов. В июне они будут на первом месте во всех делах. Но хочу предупредить Тельцов и Дев. Им стоит быть более осторожными, так как их могут "кинуть" на деньги.

А каким знакам можно рассчитывать на повышение зарплаты?

Львам, Овнам, Стрельцам, Близнецам и Весам. Для них июнь будет очень благоприятным в этом плане.

А есть те знаки, кому грозит, например, увольнение?

У Рыб может быть трудная ситуация с коллегами. У Дев могут быть сложные перепетии, подставы, интриги. У Скорпионов будут проблемы с начальством. Им вообще не стоит обсуждать с руководством вопрос о повышении зарплаты. Лучше переждать какое-то время. Они не любят молчать, но революций в этом месяце лучше не затевать.

Жизнь - это круговорот разных событий. Они могут быть как приятными, так и не очень. Можете сказать, кому стоит быть готовым к каким-то переменам?

Как я уже говорил, неожиданно сложная ситуация будет в жизни Козерогов. Пока им не стоит ждать перемен к лучшему. А Львов наоборот ждут положительные перемены. В июне им стоит как можно больше времени посвятить своей личной жизни. Перед ними появятся и новые возможности. Также они могут поработать над своим имиджем и харизмой.

Кстати, перемены ждут и Водолеев. Им повезет в личной жизни и с деловыми партнерами. Но интересно и то, что они могут завести служебный роман с руководителем.

Кто может столкнуться с семейными проблемами?

Марс будет в четвертом доме Тельцов, что негативно скажется на их отношениях с родственниками. Они могут поссориться не только с самыми близкими людьми, но и, например, родителями своих жен или мужей. В общем, драмы им не избежать.

А для кого этот месяц будет стабильным, без всяких потрясений?

Для Весов. Это "средний" знак Зодиака в июне. Им будет ни холодно, ни жарко. Ничего в их жизни не поменяется. В худшем случае, они могут "пойти на дно", если будут лениться.

Каким знакам нужно обратить внимание на свое здоровье?

В первую очередь, Рыбам. У них могут обостриться хронические заболевания. Также Рыбы наиболее подвержены несчастным случаям, переломам и резким заболеваниям, аллергиям. Более того, они могут "подхватить" туберкулез.

Сложная ситуация будет и у Дев. В большей степени могут быть аллергические реакции на цветения. А также им нужно следить за желудочно-кишечным трактом. Им стоит обратиться к гастроэнтерологу.

В Украине уже очень теплая погода, поэтому в июне, скорее всего, многие захотят отправиться на отдых. Можете назвать самые благоприятные дни для поездок?

Поездки на море лучше всего планировать на 3, 9, 18-20 июня. Путешествия на более близкие расстояния лучше запланировать на 12, 13, 16, 17 числа. Если вы хотите пойти в горы, то самое благоприятное для этого время - 5 и 6 июня. А вот в санаторий можно отправиться в такие даты как 3, 9, 18-20 июня.