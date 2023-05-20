Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что ждет Украину летом, какие события будут происходить на фронте, когда мы войдем в Крым, и когда наконец закончится война.

Влад, расскажите, что ждет Украину этим летом?

На небе будет королевская комбинация - планета Марс, связанная с войной, будет находиться во знаке Льва. Поэтому ВСУ прорвут российский фронт, будет обрушение армии страны-агрессора. Более того, уже началась подготовка к контрнаступлению - мы "взяли в клещи" Бахмут, на нефтебазах РФ происходят взрывы и так далее. Однако более глобально это все будет происходить с 1 июня.

В начале лета будет подрыв Крымского моста и наше вхождение на полуостров. То есть мы прорвем фронт туда. Поэтому летом нас ждет Черное море. Мы дойдем до Евпотории и Феодосии. С Ялтой придется немного подождать.

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Не секрет, что Россия всячески пытается сорвать контрнаступление, но у нее это не получается. Поэтому вопрос такой: будет ли она мстить?

Она и хотела бы мстить, но система Patriot работает отлаженно, и нам теперь не грозит ядерное оружие, хотя этого я боялся больше всего. Все, мы перешли рубикон, когда оно могло быть применено. Мы отобьем абсолютно все атаки.

Единственный вариант, который остался у РФ, - прорвать наш фронт в степях, но там никто не живет. Поэтому угрозы для мирного населения нет.

Будут ли еще массированные обстрелы?

С конца мая до первой декады июня будет действовать жесткий квадрат Плутона. Это говорит о том, чо все это время Путин будет запускать ракеты по Украине. Больше всего стоит опасаться жителям городов-миллионников - Киева, Одессы, Днепра, Харькова. Сюда же можно включить Николаев и Кривой Рог.

Есть ли вероятность того, что в этом году прекратятся активные боевые действия?

Да, все закончится в тот момент, когда умрет Путин. Очень благоприятный момент для его убийства - в ночь солнцестояния, когда Марс сойдется с Луной в доме его смерти. С 21 на 22 июня идеально совершить ритуальное убийство. То есть это самый оптимистичный сценарий развития событий.

А какой пессимистичный?

Дворцовый переворот. 16 мая Юпитер (планета счастья и успеха, - УНИАН) вошел в знак Тельца (знак Украины, - УНИАН). Это негативно скажется на России. В предыдущий раз, когда Юпитер был в Тельце, умер Сталин. При такой же небесной комбинации "сняли" Хрущева. Подобных ситуаций было масса, когда армия РФ терпела поражение при таком расположении планет.

Что это значит для нас?

Это значит, что будет вывод российских войск с наших территорий. В лучшем случае это произойдет до октября-ноября 2023 года, в худшем - до мая 2024-го.

К слову, можете сказать, когда отменят военное положение?

До 31 октября точно нет, потому что никому не выгодно отменят его до выборов. Более того, комендантский час продлится до тех пор, пока не отменят военное положение. Поэтому Украина в ближайшее время будет жить в условиях, которые есть сейчас.

Вы неоднократно говорили, что у Путина проблемы со здоровьем. В каком он состоянии сейчас?

У него четвертая стадия рака. Он постоянно сидит на наркотиках. Более того, у диктатора начался тремор. Он трижды за месяц делал лучевую терапию, но она ему не помогла. Ему становится только хуже.

Однако не стоит рассчитывать, что он умрет от онкологии. Его скорее убьют, потому что никто не захочет терпеть его так долго. Тем более, в РФ есть люди, которые уже готовы совершить дворцовый переворот.